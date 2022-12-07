Суд у Франції став на сторону України: Росія має виплатити Ощадбанку понад 1 млрд доларів

Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду м. Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра юстиції України Ірини Мудрої.

Верховний суд Франції став на сторону Ощадбанку щодо збитків, яка завдала РФ коли окупувала Крим. Мова йде про 1,1 млрд доларів плюс відсотки за захоплення активів на території півострова.

"Тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра юстиції зазначила, що РФ має сплатити відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації. Вони становитимуть близько 100 тисяч доларів щоденно. Мудра повідомила, що РФ не брала участь в провадженні і взагалі намагалась відкласти примусове виконання рішення.

"Цей день має надзвичайне значення не лише для "Ощаду", а й для всієї України! Адже це чергове послання всьому світу, що справедливість перемагає примітивну грубу силу і беззаконня", - додала заступниця міністра юстиції.