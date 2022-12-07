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Суд во Франции встал на сторону Украины: Россия должна выплатить Ощадбанку более 1 млрд долларов

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Среда 07 декабря 2022 18:05
Суд во Франции встал на сторону Украины: Россия должна выплатить Ощадбанку более 1 млрд долларов Фото: Россия должна выплатить Ощадбанку более 1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой.

Верховный суд Франции встал на сторону Ощадбанка по поводу ущерба, нанесенного РФ когда оккупировала Крым. Речь идет об 1,1 млрд долларов плюс проценты за захват активов на территории полуострова.

"Тридцать тысяч страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций Ощадбанка, которые находились в Крыму. 76 килограммов в шести коробках. И каждая страница доказывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что Ощадбанк имеет право на справедливую компенсацию", - говорится в сообщении.

Замминистра юстиции отметила, что РФ должна уплатить проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Они будут составлять около 100 тысяч долларов в день. Мудрая сообщила, что РФ не участвовала в производстве и вообще пыталась отложить принудительное исполнение решения.

"Этот день имеет чрезвычайное значение не только для "Ощада", но и для всей Украины! Ведь это очередное послание всему миру, что справедливость побеждает примитивную грубую силу и беззаконие", - добавила замминистра юстиции.

Напомним, что Арбитраж в Париже обязал Россию выплатить Ощадбанку 1,3 млрд долларов за оккупацию Крыма.

Позже Ощадбанк проиграл России суд по взысканию убытков за оккупацию Крыма.

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