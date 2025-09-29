ua en ru
Суд у Франції повертається до катастрофи AF447, яка забрала 228 життів: з’явилися нові деталі

Франція, Понеділок 29 вересня 2025 03:24
Суд у Франції повертається до катастрофи AF447, яка забрала 228 життів: з’явилися нові деталі Ілюстративне фото: літак Airbus A330 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Суд у Франції поновив розгляд справи рейсу AF447, що зазнав катастрофи 16 років тому й забрав 228 життів, відкривши нові обставини трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Франції розпочався новий судовий розгляд справи проти Air France та Airbus у зв’язку з катастрофою літака рейсу AF447, яка сталася 16 років тому.

Так, у 2023 році французький суд виправдав компанії Air France та Airbus за ненавмисне вбивство 228 людей, визнавши, що недостатньо доказів, щоб встановити пряму причинно-наслідкову відповідальність між їхніми діями та катастрофою.

Однак прокурори оскаржили це рішення і тепер апеляційний суд розпочав новий двомісячний процес, який включатиме повноцінне дослідження доказів.

Після дворічних пошуків чорних скриньок слідство встановило: пілоти неправильно відреагували на обмерзання датчиків швидкості (зондів Піто), що призвело до аеродинамічного зриву та падіння літака.

Слідство виявило, що Airbus знав про проблеми з датчиками Піто, які фіксують швидкість, але реагував на них повільно. Водночас Air France критикували за недостатню підготовку пілотів до таких надзвичайних ситуацій.

Попередній суд перерахував кілька випадків недбалості з боку обох компаній - чотири з боку Airbus і один з боку Air France, - але визнав, що цих фактів недостатньо для кримінальної відповідальності.

Прокурори наполягають, що новий розгляд має не лише юридичне, а й символічне значення. Вони вважають, що процес допоможе досягти "катарсичного ефекту" для родин жертв, які роками вимагають справедливості. Максимальний штраф, який загрожує компаніям у разі визнання винними, становить 225 000 євро, але справа має важливе прецедентне значення для французької та світової авіації.

Під час перших слухань, які почнуться в понеділок о 13:30 за місцевим часом, очікується виступ керівників Airbus та Air France-KLM.

Що відомо про трагедію рейсу AF447

1 червня 2009 року літак Airbus A330-200 виконував рейс AF447 з Ріо-де-Жанейро (Бразилія) до Парижа (Франція). Однак приблизно посередині маршруту літак впав у Північну частину Атлантичного океану.

На борту перебували 228 людей, усі вони загинули.

Катастрофа рейсу AF447 стала однією з найгучніших трагедій в історії авіації, змінила стандарти підготовки пілотів та призвела до вдосконалення технічних систем безпеки у світі.

Нагадаємо, 21 липня в Міжнародному аеропорту Беніто Хуареса (Мехіко) стався небезпечний інцидент. Там через помилку диспечера два пасажирські літаки ледь не зіткнулися на злітно-посадковій смузі.

В той же день на територію школи і коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці впав навчальний літак ВПС Бангладеш.

