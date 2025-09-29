Суд во Франции возвращается к катастрофе AF447, которая унесла 228 жизней: появились новые детали

Суд во Франции возобновил рассмотрение дела рейса AF447, потерпевшего катастрофу 16 лет назад и унесшего 228 жизней, открыв новые обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во Франции началось новое судебное разбирательство дела против Air France и Airbus в связи с катастрофой самолета рейса AF447, которая произошла 16 лет назад.

Так, в 2023 году французский суд оправдал компании Air France и Airbus за непредумышленное убийство 228 человек, признав, что недостаточно доказательств, чтобы установить прямую причинно-следственную ответственность между их действиями и катастрофой.

Однако прокуроры обжаловали это решение и теперь апелляционный суд начал новый двухмесячный процесс, который будет включать полноценное исследование доказательств.

После двухлетних поисков черных ящиков следствие установило: пилоты неправильно отреагировали на обледенение датчиков скорости (зондов Пито), что привело к аэродинамическому срыву и падению самолета.

Следствие обнаружило, что Airbus знал о проблемах с датчиками Пито, которые фиксируют скорость, но реагировал на них медленно. В то же время Air France критиковали за недостаточную подготовку пилотов к таким чрезвычайным ситуациям.

Предыдущий суд перечислил несколько случаев халатности со стороны обеих компаний - четыре со стороны Airbus и один со стороны Air France, - но признал, что этих фактов недостаточно для уголовной ответственности.

Прокуроры настаивают, что новое разбирательство имеет не только юридическое, но и символическое значение. Они считают, что процесс поможет достичь "катарсического эффекта" для семей жертв, которые годами требуют справедливости. Максимальный штраф, который грозит компаниям в случае признания виновными, составляет 225 000 евро, но дело имеет важное прецедентное значение для французской и мировой авиации.

Во время первых слушаний, которые начнутся в понедельник в 13:30 по местному времени, ожидается выступление руководителей Airbus и Air France-KLM.

Что известно о трагедии рейса AF447

1 июня 2009 года самолет Airbus A330-200 выполнял рейс AF447 из Рио-де-Жанейро (Бразилия) в Париж (Франция). Однако примерно посередине маршрута самолет упал в Северную часть Атлантического океана.

На борту находились 228 человек, все они погибли.

Катастрофа рейса AF447 стала одной из самых громких трагедий в истории авиации, изменила стандарты подготовки пилотов и привела к совершенствованию технических систем безопасности в мире.