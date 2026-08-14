Суд у Франції скасував заборону соцмереж для дітей

Що з забороною соцмереж для дітей у Франції

Законопроєкт пропонував заборонити з 1 вересня дітям віком до 15 років відкривати облікові записи в соцмережах.

Облікові записи, які вже існують, мали бути закриті протягом чотирьох місяців платформами соцмереж. Вони також повинні використовувати перевірку віку, схвалену французьким регулятором.

Проте Конституційна рада Франції визнала, що законопроєкт не "визначає умов та обмежень", за яких підтвердження віку має бути надано. Також він порушує свободи та недоторканність приватного життя.

Законопроєкт перероблять

Макрон ще у квітні закликав підлітків вимикати свої пристрої та читати, щоб стати кращими громадянами. Тепер він доручив прем’єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити законопроєкт, щоб урахувати занепокоєння Конституційної ради, йдеться у заяві Єлисейського палацу.

У президентському офісі також заявили, що Макрон прагне, щоб реформа набрала чинності до весни 2027 року. Саме тоді у Франції відбудуться президентські вибори, на яких Макрон уже не зможе балотуватися.

Що кажуть в ЄС та світі

Заборона або обмеження на доступ дітей до соцмереж обговорюється і на рівні ЄС. Але хоча поки що такого рішення не було ухвалено.

Низка країн, таких як Греція та Іспанія, хочуть запровадити подібну заборону на національному рівні.

Першою країною у світі, яка заборонила дітям до 16 років реєструватися в соцмережах, стала Австралія.