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Суд во Франции разрешил взыскание с России 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"

Франция, Четверг 17 апреля 2025 10:22
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Суд во Франции разрешил взыскание с России 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза" Фото: "Нафтогаз" взыщет с России 5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Суд Парижа предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Этот результат - часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража", - пояснил глава Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

По его словам, решение позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции.

"Нафтогаз" уже сделал первый шаг к принудительному исполнению решения арбитража. В рамках этого процесса "Нафтогаз" уже зарегистрировал обременения на ряд активов, принадлежащих российскому государству и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро.

"Нафтогаз" продолжает делать все возможное, чтобы приблизить выполнение арбитражного решения Гаагского арбитража.

"Мы уже имеем определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности в Великобритании и Финляндии. Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене", - подчеркнул Чумак.

Решение Гаагского арбитража.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества группы в оккупированном Крыму.

После многолетнего арбитражного разбирательства в апреле 2023 года трибунал в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 миллиардов долларов

Недавно Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу РФ об отмене частичного решения трибунала о юрисдикции и сути дела.

Несмотря на арбитражное решение и постановление Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель - обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где Россия имеет активы.

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