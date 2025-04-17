Суд во Франции разрешил взыскание с России 5 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"

Суд Парижа предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме 5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Этот результат - часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража", - пояснил глава Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

По его словам, решение позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции.

"Нафтогаз" уже сделал первый шаг к принудительному исполнению решения арбитража. В рамках этого процесса "Нафтогаз" уже зарегистрировал обременения на ряд активов, принадлежащих российскому государству и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро.

"Нафтогаз" продолжает делать все возможное, чтобы приблизить выполнение арбитражного решения Гаагского арбитража.

"Мы уже имеем определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности в Великобритании и Финляндии. Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене", - подчеркнул Чумак.

Решение Гаагского арбитража.