Суд ЄС зняв санкції з російського олігарха Пумпянського

Санкції проти Пумп'янського

Нагадаємо, російський оліганх Дмитро Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу та Британії майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той момент він контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського, аргументуючи це тим, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Однак у червні 2024 року європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов Пумпянського про виключення його та його дружини з санкційних списків ЄС.

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд. За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 мільярди доларів. До нього аналогічних рішень суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергій Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які не входять до рейтингу найбагатших людей Росії.