Суд ЕС снял санкции с российского олигарха Пумпянского

Санкции против Пумпянского

Напомним, российский олиганх Дмитрий Пумпянский попал под санкции Евросоюза и Британии почти сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На тот момент он контролировал 90% ТМК, был членом ее совета директоров, а также бенефициаром и президентом "Синары". Из-за санкций он оставил все должности в обеих компаниях.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять ограничения с Пумпянского, аргументируя это тем, что хотя бизнесмен и "не играл прямой роли в военном наступлении в Украине, он участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Однако в июне 2024 года европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск Пумпянского об исключении его и его жены из санкционных списков ЕС.

Пумпянский стал первым российским миллиардером, который добился снятия санкций ЕС через суд. По данным СМИ, состояние бизнесмена оценивается в 3,3 миллиарда долларов. До него аналогичных решений суда добились вице-президент АФК "Система" Сергей Мндоянц и экс-директор торговой площадки "Ozon" Александра Шульгина, которые не входят в рейтинг самых богатых людей России.