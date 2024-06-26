Один з найбагатших росіян домігся зняття санкцій ЄС з себе та дружини

Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського про виключення його та його дружини з санкційних списків ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

У постанові суду зазначається, що факт колишнього співволодіння Пумпянським групою "Сінара" та Трубною металургійною компанією (ТМК) і його членство в топменеджменті цих компаній не дає підстав для його включення до списку "провідних бізнесменів, які працюють у Росії" або "бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду Російської Федерації".

Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом. Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, яка була виключена з чорного списку ЄС.

Нагадаємо, Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу та Британії майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той момент він контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського, аргументуючи це тим, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд. За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 мільярди доларів. До нього аналогічних рішень суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергій Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які не входять до рейтингу найбагатших людей Росії.

Зняття санкції з російських бізнесменів

Нагадаємо, у листопаді минулого року суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського.

А у вересі 2023 року суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

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