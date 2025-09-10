Суд ЄС зняв санкції з російського олігарха Пумпянського

Європейський суд у Люксембурзі зняв санкції з російського бізнесмена Дмитра Пумпянського і скасував продовження обмежень до 15 вересня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Зазначається, що Рада ЄС оплатить судові витрати та відшкодує витрати, які поніс Пумпянський за весь період санкцій.

Санкції проти Пумп'янського

Нагадаємо, російський оліганх Дмитро Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу та Британії майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той момент він контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів, а також бенефіціаром і президентом "Сінари". Через санкції він залишив усі посади в обох компаніях.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти обмеження з Пумпянського, аргументуючи це тим, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду Російської Федерації".

Однак у червні 2024 року європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов Пумпянського про виключення його та його дружини з санкційних списків ЄС.

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд. За даними ЗМІ, статки бізнесмена оцінюються в 3,3 мільярди доларів. До нього аналогічних рішень суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сергій Мндоянц та ексдиректорка торговельного майданчика "Ozon" Олександра Шульгіна, які не входять до рейтингу найбагатших людей Росії.