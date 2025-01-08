Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення власного закону

Генеральний суд Євросоюзу зобов’язав Європейську комісію відшкодувати збитки громадянину Німеччини за недотримання власних правил захисту даних. Це перший випадок в історії ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Як повідомляється, мешканець Мюнхену декілька разів відвідував сайт ЄС у 2021-2022 роках. Там він скористався функцією "Увійти через Facebook", щоб зареєструватися на конференцію. Після авторизації чоловік помітив активізацію з’єднання зі сторонніми постачальниками.

Зрештою суд встановив, що передача IP-адреси користувача Meta Platforms у США порушила правила захисту даних ЄС.

Зазначається, що Єврокомісія передала США особисті дані чоловіка без належних гарантій. Тепер ЄК має виплатити компенсацію на суму 400 євро.

Варто зазначити, що загальний регламент захисту даних (GDPR) у Європі вважається одним із найсуворіших і найвсеосяжніших законів про конфіденційність даних у світі.

Великі компанії, такі як Klarna, Meta, LinkedIn та інші, вже неодноразово отримували значні штрафи від ЄС за недотримання цих норм.