У ЄС розпочали розслідування проти TikTok через маніпуляції під час виборів у Румунії

Європейська комісія оголосила про відкриття офіційного провадження проти TikTok за можливі порушення Закону про цифрові послуги (DSA). Раніше платформу запідозрили у маніпуляціях під час виборів у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що захист демократії є пріоритетом ЄС.

Вона наголосила на тому, що ЄС має діяти твердо та швидко у випадку іноземного втручання у вибори однієї з країн Союзу.

"Після серйозних ознак того, що іноземні актори втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно перевіряємо, чи TikTok порушив Закон про цифрові послуги, не впоравшись із такими ризиками. Має бути абсолютно ясно, що в ЄС усі онлайн-платформи, включаючи TikTok, мають нести відповідальність", - зазначила вона.

Серед основних аспектів розслідування:

Розгляд впливу рекомендаційних алгоритмів TikTok, зокрема ризиків скоординованих маніпуляцій та автоматизованих дій. Аналіз політичної реклами, а саме механізмів TikTok щодо модерації платного політичного контенту. Дослідження питання врахування регіональних особливостей та культурних аспектів національних виборів.

Зазначається, що провадження ґрунтується на даних розсекречених звітів румунської розвідки, документах TikTok та звітах незалежних експертів. Зокрема, Ірландія, де розташована штаб-квартира TikTok в ЄС, братиме активну участь у розслідуванні.

Повідомляється, що наступні кроки у розслідуванні включають збирання додаткових доказів, моніторинг дій TikTok та перевірку алгоритмів.

Відомо, що Єврокомісія має повноваження вжити тимчасових заходів або вимагати змін у політиці компанії, якщо підозри підтвердяться.

Також у Комісії зауважили, що Закон про цифрові послуги (DSA) не обмежує терміни для завершення розслідування, а тривалість залежатиме від складності справи та співпраці TikTok з Комісією.

Що передувало

Європейська комісія розпочала офіційне розслідування щодо платформи TikTok через можливе втручання у президентські вибори в Румунії, що відбулися 24 листопада 2024 року.

Про свої підозри щодо можливої протиправної діяльності TikTok Єврокомісія заявила раніше.

Румунська розвідка надала дані, що свідчать про маніпуляції громадською думкою та поширення дезінформації через цю платформу під час виборів.

Унаслідок цих та інших маніпуляцій під час президентських виборів, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру, де "переміг" проросійський кандидат.