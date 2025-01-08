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Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона

Среда 08 января 2025 23:10
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Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона Фото: суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение собственного закона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный суд Евросоюза обязал Европейскую комиссию возместить убытки гражданину Германии за несоблюдение собственных правил защиты данных. Это первый случай в истории ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, житель Мюнхена несколько раз посещал сайт ЕС в 2021-2022 годах. Там он воспользовался функцией "Войти через Facebook", чтобы зарегистрироваться на конференцию. После авторизации мужчина заметил активизацию соединения со сторонними поставщиками.

В конце концов суд установил, что передача IP-адреса пользователя Meta Platforms в США нарушила правила защиты данных ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия передала США личные данные мужчины без надлежащих гарантий. Теперь ЕК должна выплатить компенсацию на сумму 400 евро.

Стоит отметить, что общий регламент защиты данных (GDPR) в Европе считается одним из самых строгих и всеобъемлющих законов о конфиденциальности данных в мире.

Крупные компании, такие как Klarna, Meta, LinkedIn и другие, уже неоднократно получали значительные штрафы от ЕС за несоблюдение этих норм.

Напомним, в декабре 2024 года Европейская комиссия объявила об открытии официального производства против TikTok за возможные нарушения Закона о цифровых услугах (DSA). Ранее платформу заподозрили в манипуляциях во время выборов в Румынии.

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