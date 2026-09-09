Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо активів Росії для допомоги Україні

Чому суд відмовився розглядати справу

Суд Європейського Союзу встановив, що рішення про використання російських активів для військової допомоги Україні ухвалив комітет Європейського фонду миру, а не Рада Євросоюзу.

Тому суд визнав, що не має юрисдикції розглядати позов Угорщини.

Суд також нагадав, що Угорщина не голосувала за рішення про виділення Україні допомоги коштом заморожених активів Росії.

Через це комітет Європейського фонду миру вирішив, що угорська сторона не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих коштів.

Політичне рішення на користь ЄС

За висновком суду, комітет ухвалював політичне рішення у відповідь на звернення України щодо допомоги.

Суд назвав це рішення стратегічним для інтересів Євросоюзу. Тому оскарження дій комітету також залишилося поза межами компетенції суду.

Угорщина звернулася до суду з позовом щодо рішення про використання російських активів ще у 2024 році.

Нагадаємо, Угорщина вирішила вислати десятьох співробітників російського представництва.