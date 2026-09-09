Суд ЕС отклонил иск Венгрии по поводу активов России для помощи Украине

Почему суд отказался рассматривать дело

Суд Европейского Союза установил, что решение об использовании российских активов для военной помощи Украине принял комитет Европейского фонда мира, а не Совет Евросоюза.

Поэтому суд признал, что нет юрисдикции рассматривать иск Венгрии.

Суд также напомнил, что Венгрия не голосовала за решение о выделении Украине помощи за счет замороженных активов России.

Поэтому комитет Европейского фонда мира решил, что венгерская сторона не должна участвовать в принятии решения об использовании этих средств.

Политическое решение в пользу ЕС

По заключению суда, комитет принимал политическое решение в ответ на обращение Украины о помощи.

Суд назвал данное решение стратегическим для интересов Евросоюза. Поэтому обжалование действий комитета также осталось за пределами компетенции суда.

Венгрия обратилась в суд с иском о решении об использовании российских активов еще в 2024 году.

Напомним, Венгрия решила выслать десять сотрудников российского представительства.