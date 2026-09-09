Суд ЕС отклонил иск Венгрии по поводу активов России для помощи Украине

Суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии против решения использования замороженных активов России для военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Суда Европейского Союза от 9 сентября.
Суд Европейского Союза установил, что решение об использовании российских активов для военной помощи Украине принял комитет Европейского фонда мира, а не Совет Евросоюза.
Поэтому суд признал, что нет юрисдикции рассматривать иск Венгрии.
Суд также напомнил, что Венгрия не голосовала за решение о выделении Украине помощи за счет замороженных активов России.
Поэтому комитет Европейского фонда мира решил, что венгерская сторона не должна участвовать в принятии решения об использовании этих средств.
По заключению суда, комитет принимал политическое решение в ответ на обращение Украины о помощи.
Суд назвал данное решение стратегическим для интересов Евросоюза. Поэтому обжалование действий комитета также осталось за пределами компетенции суда.
Венгрия обратилась в суд с иском о решении об использовании российских активов еще в 2024 году.
Напомним, Венгрия решила выслать десять сотрудников российского представительства.
В Будапеште объяснили это тем, что дипломаты занимались деятельностью, недопустимой в соответствии с Венской конвенцией.
В Москве уже отреагировали на этот шаг. Представитель российского МИД пообещала, что ответ будет жестким.
Напомним, ранее Венгрия согласилась помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны России. Будапешт обеспокоен ростом интенсивности русской гибридной деятельности на территории Европы.