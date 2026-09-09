RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Суд ЕС отклонил иск Венгрии по поводу активов России для помощи Украине

13:11 09.09.2026 Ср
2 мин
Венгерская сторона пыталась оспорить эту процедуру еще с 2024 года
aimg Елена Чупровская
Фото: Суд ЕС поставил точку по делу Венгрии (Getty Images)

Суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии против решения использования замороженных активов России для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Суда Европейского Союза от 9 сентября.

Почему суд отказался рассматривать дело

Суд Европейского Союза установил, что решение об использовании российских активов для военной помощи Украине принял комитет Европейского фонда мира, а не Совет Евросоюза.

Поэтому суд признал, что нет юрисдикции рассматривать иск Венгрии.

Суд также напомнил, что Венгрия не голосовала за решение о выделении Украине помощи за счет замороженных активов России.

Поэтому комитет Европейского фонда мира решил, что венгерская сторона не должна участвовать в принятии решения об использовании этих средств.

Политическое решение в пользу ЕС

По заключению суда, комитет принимал политическое решение в ответ на обращение Украины о помощи.

Суд назвал данное решение стратегическим для интересов Евросоюза. Поэтому обжалование действий комитета также осталось за пределами компетенции суда.

Венгрия обратилась в суд с иском о решении об использовании российских активов еще в 2024 году.

Напомним, Венгрия решила выслать десять сотрудников российского представительства.

В Будапеште объяснили это тем, что дипломаты занимались деятельностью, недопустимой в соответствии с Венской конвенцией.

В Москве уже отреагировали на этот шаг. Представитель российского МИД пообещала, что ответ будет жестким.

Напомним, ранее Венгрия согласилась помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны России. Будапешт обеспокоен ростом интенсивности русской гибридной деятельности на территории Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВенгрияРоссийская ФедерацияУкраина