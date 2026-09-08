Угорщина висилає одразу 10 дипломатів РФ: у Москві вже пообіцяли помститися

Угорщина вирішила вислати 10 співробітників російського представництва через діяльність, яку вважає неприпустимою. Москва вже пригрозила відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан.

За її словами, сьогодні за її дорученням відповідальний керівник угорського МЗС повідомив посла Росії в Будапешті про рішення щодо десяти представників російської сторони.

"За оцінкою угорських органів влади, 10 співробітників російського представництва здійснювали в Угорщині діяльність, яка, згідно з Віденською конвенцією, є неприпустимою для дипломатів", - зазначила Орбан.

Тому їх закликали залишити територію Угорщини.

Угорська сторона наголосила, що цей крок пов'язаний із необхідністю захистити безпеку та суверенітет країни.

При цьому в Будапешті окремо зазначили, що висилка десяти представників Росії не означає розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

"Угорщина має намір і надалі підтримувати необхідний діалог на засадах взаємної поваги та дотримання правил", - наголосила угорська дипломатка.

Москва пообіцяла відповісти

Російська сторона вже відреагувала на рішення Будапешта. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва відповість на висилку десяти російських дипломатів.

За її словами, реакція Росії буде жорсткою.

"Відповідь русофобському лобі в Будапешті буде жорсткою та болючою", - заявила Захарова.

Таким чином, попри рішення Угорщини вислати десятьох представників Росії, Будапешт наразі не заявляє про намір припиняти дипломатичні контакти з Москвою. Водночас російська сторона вже дала зрозуміти, що планує відповісти на цей крок.