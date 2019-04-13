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ЕС снял санкции с 9 человек из окружения Януковича

Новости » Политика    13.04.2019 - 13:01
ЕС снял санкции с 9 человек из окружения Януковича
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Ограничения в отношении этих людей Брюссель ввел пять лет назад, заподозрив их в связях с Виктором Януковичем

ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году в отношении окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостатка доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Сейчас в санкционном списке ЕС находятся 170 человек и 44 организации, уточняет издание. Все они нанесли ущерб территориальной целостности Украины.
 Кто именно был выведен из-под санкций, газета не уточняет.

Ранее сообщалось, что Европейский союз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение.

В то же время, до 6 марта 2020 года в ЕС продлили санкции против Януковича и его окружения (всего 12 человек) за незаконное присвоение государственных средств Украины.

Напомним, в декабре 2018 года Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Суд также обязал Брюссель возместить судебные расходы адвокатам Азарова. В августе 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело бывшего премьер-министра Николая Азарова передано в суд.

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