РФ отказала в экстрадиции Януковича, Украина готовит повторное обращение, - Венедиктова

"Мы подавали на экстрадицию (Януковича - ред.), но Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию", - сказала Венедиктова.

Она также сообщила, что в государственный бюджет Украины ранее поступили деньги беглого президента в сумме 1,5 млрд долларов. Однако по этому вопросу еще продолжается судебное разбирательство. "1,5 млрд долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих денег", - уточнила она.