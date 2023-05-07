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Суд дозволив російські прапори в Берліні на 9 травня, поліція оскаржила рішення

Фото: поліція оскаржила рішення суду (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Німецька поліція оскаржила рішення суду Берліну, який дозволив використовувати російські прапори на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB24.

За даними поліції, перед днями пам'яті до закінчення Другої світової війни в 1945 році, Берлінський адміністративний суд дозволив вивішувати російські прапори та символіку. Мова йде саме про захід, який запланований на 9 травня - 17 червня.

Через цей дозвіл поліція подала скаргу до Вищого адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше у Берліні запровадили заборону на демонстрацію російських та українських прапорів.

Невдовзі Україна закликала Берлін скасувати заборону використання українського прапора біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді. Після чого адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів на меморіалах.

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