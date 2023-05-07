Суд разрешил российские флаги в Берлине на 9 мая, полиция обжаловала решение

По данным полиции, накануне памяти до окончания Второй мировой войны в 1945 году, Берлинский административный суд разрешил вывешивать российские флаги и символику. Речь идет именно о мероприятии, которое запланировано на 9 мая - 17 июня.

Из-за этого разрешения полиция подала жалобу в Высший административный суд.

Напомним, ранее в Берлине был введен запрет на демонстрацию российских и украинских флагов.

Вскоре Украина призвала Берлин отменить запрет на использование украинского флага у советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. После чего административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию украинских флагов на мемориалах.

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