Суд по делу Савченко и Рубана перенесли на конец мая

Броварской районный суд перенес рассмотрение дела Надежды Савченко и Владимира Рубана на 31 мая из-за неявки адвокатов Рубана. Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение объявила судья во время заседания суда во вторник, 7 мая.

Так, заседание назначили на 11 утра.

"Согласно ч. 1 ст. 324 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд откладывает проведение подготовительного судебного заседания для обеспечения явки защитников Рубана. Сейчас это адвокаты Шевчук и Рыбин в подготовительных судебных заседаниях. С этой целью суд откладывает подготовительное судебное заседание на 31 мая на 11:00", - отметила судья.

В частности, суд принял соответствующее решение, поскольку законодательство предусматривает обязательное участие адвокатов обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях в подготовительном судебном заседании.

Напомним, ранее анонсировалось, что вторник, 7 мая, Броварской городской райсуд Киевской области продолжит рассмотрение дела в отношении народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в планировании террористического акта, и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как писало РБК-Украина ранее, суд выпустил из-под ареста нардепа Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 16 апреля 2019 года. Также освободили из-под стражи Владимира Рубана, который проходит по делу о планировании теракта в центре Киева вместе с Савченко.