Суд у справі Савченко і Рубана перенесли на кінець травня

Броварський районний суд переніс розгляд справи Надії Савченко і Володимира Рубана на 31 травня через неявку адвокатів Рубана. Про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідне рішення оголосила суддя під час засідання суду у вівторок, 7 травня.

Так, засідання призначили на 11 ранку.

"Відповідно до ч. 1 ст. 324 Кримінально-процесуального кодексу України, суд відкладає проведення підготовчого судового засідання для забезпечення явки захисників Рубана. Наразі це адвокати Шевчук і Рибін у підготовчих судових засіданнях. З цією метою суд відкладає підготовче судове засідання на 31 травня на 11 годину", - зазначила суддя.

Зокрема, суд ухвалив відповідне рішення, оскільки законодавство передбачає обов’язкову участь адвокатів обвинувачуваного в тяжких і особливо тяжких злочинах у підготовчому судовому засіданні.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що вівторок, 7 травня, Броварський міський райсуд Київської області продовжить розгляд справи щодо народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у плануванні терористичного акту, і екс-керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Як писало РБК-Україна раніше, суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням строку арешту, який завершився вчора, 16 квітня 2019 року. Також звільнили з-під варти Володимира Рубана, який проходить у справі про планування теракту в центрі Києва разом з Савченко.