Суд по делу Савченко назначил заседание на 14:00

Назначено рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Савченко

Шевченковский районный суд города Киева в деле Надежды Савченко назначил на 14:00 заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей подозреваемой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"На 14 час. 00 мин. назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28,ч.1 ст.263", - говорится в сообщении.

Рассмотрение указанного ходатайства состоится в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

Напомним, 10 июля суд по делу Савченко удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи Мелешак.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.