Суд у справі Савченко призначив засідання на 14:00

Призначено розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою Савченко

Шевченківський районний суд міста Києва у справі Надії Савченко призначив на 14:00 засідання по розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної. Про це повідомляє прес-служба суду.

"На 14 год. 00 хв. призначено судове засідання по розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко Н.В. - підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28,ч.1 ст.263", - йдеться у повідомленні.

Розгляд зазначеного клопотання відбудеться у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, 10 липня суд у справі Савченко задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді Мелешак.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замах на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.