Суд по делу о пытках активистов Майдана перенесли на 6 июля

Технический работник суда в зале заседаний сообщил, что нет связи

В Дарницком районном суде Киева сегодня, 2 июля, в очередной раз не зачитали обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса в деле о пытках, поскольку перенесли заседание из-за технических неполадок. Об этом заявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"В связи с тем, что отсутствует сеть для связи, объявляется перерыв до 12:30 6 июля. Ходатайство прокурора Малашич объявляется удовлетворенным. Соответствующее постановление будет направлено в адвокатуру", - сказала судья.

Так, технический работник суда в зале заседаний сообщил, что нет связи.

"На данный момент нет Интернета. Сейчас ведутся работы. МТС может ответить через неделю или через месяц. Видеоконференции и связи мы не имеем. Сейчас только будет зафиксировано заявление. По практике прошлых обращений, то сегодня вряд ли что-то заработает", - сказал сотрудник суда Александр Кригунов.

Отметим, в этом уголовном производстве Крысину инкриминируют похищение и пытки активистов Євромайдану в 2014 году, а также забрасывание светошумовыми гранатами баррикад на Прорезной 21 января того же года.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.