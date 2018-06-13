Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення

Юрій Крисін в залі Апеляційного суду заявив, що повністю визнає свою провину

Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційні скарги, подані прокурором та представниками потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі вбивства В'ячеслава Веремія, і засудив Крисіна до п'яти років реального ув'язнення. Про це у залі суду заявив головуючий суддя Микола Ященко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Враховуючи вище сказане, суд встановив, що апеляційні скарги прокурорів та представників потерпілої підлягають задоволенню частково, а вирок щодо Юрія Крисіна суду першої інстанції підлягає скасуванню. Таким чином, суд ухвалив вирок Шевченківського суду від 22 грудня скасувати в частині покарання, визнати Крисіна винним у скоєнні правопорушення та призначити йому покарання на строк у 5 років", - сказав суддя.



Суддя зазначив, що суд першої інстанції не врахував повні дані про ступінь тяжкості вчиненого злочину.



Суддя зачитував ухвалу довше 30 хвилин.

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Захист просив залишити вирок суду першої інстанції без змін.

"Я вважаю, що скарги прокурорів є безпідставними, тому вважаю, що вирок Шевченківського суду слід залишити без змін", - заявила в ході дебатів захисник Юрія Крисіна адвокат Гнатюк.

Окрім того, другий адвокат Крисіна Ігор Василенко заявив, що його підзахисний має позитивні характеристики.

"Фактично виходить, що прокуратура вводила суд першої інстанції в оману. Просять засудити особу, яка щиро розкаялась у залі судового засідання. Він одружений, має двох дітей, а також позитивну характеристику. Я вважаю, що мають бути апеляційні скарги відхилені, а вирок суду має залишитись без змін", - сказав адвокат.

Представниця потерпілої сторони адвокат Євгенія Закревська заявила, що поведінка Крисіна спростовує його "щире каяття".

Юрій Крисін в залі Апеляційного суду заявив, що повністю визнає свою провину.

"Я вину повністю визнаю і повністю розкаююся. Прошу рішення Шевченківського суду залишити без змін", - заявив Крисін після закінчення судових дебатів, після чого колегія суддів пішла в дорадчу кімнату для ухвалення рішення.

Нагадаємо, 29 травня Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Линника, який дав Крисіну умовний термін.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.