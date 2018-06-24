В Києві затримали групу квартирних крадіїв-іноземців

Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі

В Києві правоохоронці затримали групу квартирних крадіїв-іноземців, які діяли за схемою: один перебував в автомобілі і спостерігав за ситуацією на вулиці, двоє інших шляхом підбору ключів відчиняли двері чужої оселі та викрадали речі. Про це йдеться у повідомленні прес- служби ГУ Нацполіції Києва.

Як повідомляється, під час відпрацювання території Шевченківського району міста Києва працівники карного розшуку помітили осіб, які вибігли з під’їзду багатоповерхівки на вулиці Данила Щербаківського та одразу на автомобілі "Опель" поїхали з місця події.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу поліції Києва Віталія Отрудько, коли правоохоронці зайшли у під’їзд, вони побачили на дверях однієї квартири пошкоджений замок. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронці наздогнали та затримали незнайомців на вулиці Ірпінській у Святошинському районі столиці.

"Під час обшуку в автомобілі ми виявили крадені речі: мобільний телефон, понад три тисячі гривень і дорогоцінний годинник. Трьох чоловіків доставили до Шевченківського управління поліції. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1989, 1967 та 1997 років народження. Один із них уже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки", - повідомив правоохоронець.

Фото: затримання квартирних злодіїв у столиці

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Двох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм оголошено про підозру. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям іноземця, який виконував роль водія.

Також правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці дали практичні рекомендації про те, як захистити свої документи і цінні речі під час літньої відпустки.