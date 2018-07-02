Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд у справі про тортури активістів Майдану перенесли на 6 липня

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 14:09
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Технічний працівник суду у залі засідань повідомив, що немає зв'язку

У Дарницькому районному суді Києва сьогодні, 2 липня, вкотре не зачитали обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури, оскільки перенесли засідання через технічні неполадки. Про це заявила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"У зв'язку з тим, що відсутня мережа для зв'язку, оголошується перерва на 12:30 6 липня. Клопотання прокурора Малашич оголошується задоволеним. Відповідна ухвала буде направлена в адвокатуру", - сказала суддя.

Так, технічний працівник суду у залі засідань повідомив, що немає зв'язку.

"На даний момент немає Інтернету. Зараз ведуться роботи. МТС може відповісти через тижень чи через місяць. Відеоконференціі та зв'язку ми не маємо. Зараз тільки буде зафіксована заява. По практиці минулих звернень, то сьогодні навряд щось запрацює", - сказав працівник суду Олександр Кригунов.

Зазначимо, у цьому кримінальному провадженні Крисіну інкримінують викрадення та катування активістів Євромайдану в 2014 році, а також закидування світлошумовими гранатами барикад на вулиці Прорізній 21 січня того самого року.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Фігурантові сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі
Теги публікації: Суд, Майдан, пытки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся