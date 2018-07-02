Суд у справі про тортури активістів Майдану перенесли на 6 липня

Технічний працівник суду у залі засідань повідомив, що немає зв'язку

У Дарницькому районному суді Києва сьогодні, 2 липня, вкотре не зачитали обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури, оскільки перенесли засідання через технічні неполадки. Про це заявила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"У зв'язку з тим, що відсутня мережа для зв'язку, оголошується перерва на 12:30 6 липня. Клопотання прокурора Малашич оголошується задоволеним. Відповідна ухвала буде направлена в адвокатуру", - сказала суддя.

Так, технічний працівник суду у залі засідань повідомив, що немає зв'язку.

"На даний момент немає Інтернету. Зараз ведуться роботи. МТС може відповісти через тижень чи через місяць. Відеоконференціі та зв'язку ми не маємо. Зараз тільки буде зафіксована заява. По практиці минулих звернень, то сьогодні навряд щось запрацює", - сказав працівник суду Олександр Кригунов.

Зазначимо, у цьому кримінальному провадженні Крисіну інкримінують викрадення та катування активістів Євромайдану в 2014 році, а також закидування світлошумовими гранатами барикад на вулиці Прорізній 21 січня того самого року.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.