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Суд по делу Януковича продолжится 27 марта

НовостиПолитика    21.03.2018 - 17:18
Фото: заседание Оболонского районного суда города Киева (РБК-Украина)
Фото: заседание Оболонского районного суда города Киева (РБК-Украина)

На следующей неделе продолжатся допросы свидетелей защиты

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича на 27 марта. Об этом в зале суда сообщил председательствующий судья Владислав Девьятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд объявляет перерыв в заседании. Следующее заседание состоится в 10 часов 27 марта", - сказал судья, отметив, что на следующей неделе продолжатся допросы свидетелей защиты.

Так, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе бывшего охранника УГО Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова, а также экс-депутата Вышгородского райсовета от "Партии регионов" Анатолия Кобылинского, и жителя Крыма Валерия Выговского.

Напомним, сегодня, 21 марта допросили свидетеля из Крыма Оксану Медиеву, которая, по словам прокуроров, не дала показаний по существу дела.

Стоит отметить, что, свидетель Медиева - женщина, которая во время событий на Майдане якобы ехала из Киева в Крым в автобусе, на который напали.

Кроме того, сегодня суд отказал в повторном допросе президента Украины Петра Порошенко.

 

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Теги: заседание суда, Янукович, Суд
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