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Суд по справі Януковича продовжиться 27 березня

НовиниПолітика    21.03.2018 - 17:18
Фото: засідання Оболонського районного суду міста Києва (РБК-Україна)
Фото: засідання Оболонського районного суду міста Києва (РБК-Україна)

На наступному тижні продовжаться допити свідків захисту

Оболонський районний суд Києва переніс засідання по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича на 27 березня. Про це у залі суду повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд оголошує перерву у засіданні. Наступне засідання відбудеться о 10 годині 27 березня", - сказав суддя, зазначивши, що на наступному тижні продовжаться допити свідків захисту.

Так, суд задовольнив клопотання сторони захисту про допит колишнього охоронця УДО Володимира Павленко і Дмитра Іванцова, а також екс-депутата Вишгородської райради від "Партії регіонів" Анатолія Кобилинського, та жителя Криму Валерія Виговського.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня допитали свідка із Криму Оксану Медієву, яка, за словами прокурорів, не надала свідчень по суті справи.

Варто відзначити, що, свідок Медієва - жінка, яка під час подій на Майдані нібито їхала з Києва до Криму в автобусі, на який напали.

Крім цього, сьогодні суд відмовив у повторному допиті президента України Петра Порошенка.

 

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Теги: заседание суда, Янукович, Суд
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