Суд по делу Януковича назначил бесплатного адвоката после самоустранения четырех защитников

Следующее заседание по делу Януковича при участии бесплатного адвоката состоится 1 августа в 10:00

Оболонский районный суд Киева сегодня, 31 июля, постановил назначить экс-президенту Украины Виктору Януковичу адвоката из центра безоплатной правовой помощи. Об этом в зале суда заявил председательствующий судья по делу Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Да, когда суд постановил возобновить судебные дебаты, защитники для участия в дебатах не появились.

"Дальнейшие действия защиты направлены на предотвращение слушания и защиты Януковича. Соответственно, суд считает, что защитник Януковича подлежит назначению из центра безвозмездной помощи", - сказал Девятко.

По его словам, 1 августа в 10:00 состоится следующее заседание по делу о госизмене при участии бесплатного адвоката.

Фото: заседание Оболонского суда по делу о госизмене Виктора Януковича

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор по делу госизмены Януковича Руслан Кравченко попросил назначить бесплатного адвоката.

"Под угрозой вопросы защиты Януковича. Мы ходатайствуем о привлечении государственного защитника. Такое поведение защитника является недопустимым", - сказал прокурор.

Кроме того, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Также сообщалось, что адвокаты сорвали дебаты по делу Януковича. Оболонский районный суд Киева в очередной раз перенес судебные дебаты по делу о госизмене экс-президента Украины.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.