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Суд по делу МН17 нужен для установления справедливости, - МИД Чехии

Новости » В мире     10.03.2020 - 10:00
Суд по делу МН17 нужен для установления справедливости, - МИД Чехии
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Чехия призывает все страны сотрудничать в расследовании авиакатастрофы МН17

Судебный процесс является важным шагом на пути к установлению истины и справедливости в деле о катастрофе самолета рейса МН17 компании Malaysian Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Чехии.

Как сообщается, Чешская Республика выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебной системы Нидерландов. Власти страны призывают все государства, включительно с Российской Федерацией, в полной мере сотрудничать в расследовании, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166.

В МИД Чехии отметили важность установления истины и достижения справедливости в отношении жертв трагедии и их родственников, а также привлечении к ответственности лиц, причастных к крушению рейса MH17.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. 9 марта в нидерландском судебном комплексе “Схипхол” началось судебное заседание по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

Напомним, в случае, если прокуратура выдвинет обвинения другим подозреваемым в катастрофе MH17 суд будет решать, будут ли эти люди проходить в нынешнем судебном процессе, или это будет отдельный процесс.

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Новости Украины авиакатастрофаМН17
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