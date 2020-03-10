ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у справі МН17 потрібен для встановлення справедливості - МЗС Чехії

Новини » В світі     10.03.2020 - 10:00
Суд у справі МН17 потрібен для встановлення справедливості - МЗС Чехії
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Чехія закликає всі держави співпрацювати у розслідуванні авіакатастрофи МН17

Судовий процес є важливим кроком на шляху до встановлення істини та справедливості у справі про катастрофу літака рейсу МН17 компанії Malaysian Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Чехії.

Як повідомляється, Чеська Республіка висловлює цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової системи Нідерландів. Влада країни закликає всі держави, включно з Російською Федерацією, повною мірою співпрацювати у розслідуванні, відповідно до резолюції РБ ООН №2166.

У МЗС Чехії наголосили на важливості встановлення істини та досягнення справедливості щодо жертв трагедії та їхніх родичів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до катастрофи рейсу МН17.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську. У нідерландському судовому комплексі “Схіпхол” розпочалося судове засідання у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

Нагадаємо, у разі, якщо прокуратура висуне звинувачення іншим підозрюваним у катастрофі "Боїнга" MH17 суд буде вирішувати, чи будуть ці люди проходити в нинішньому судовому процесі, або це буде окремий процес.

Суд за МН17: підозрюваний обзавівся адвокатами для отримання легального доступу до справи Справа МН17: Суд може почати ще один процес, якщо з'являться нові підозрювані
Новини України авиакатастрофаМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся