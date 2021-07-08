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Суд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе Коломойского в качестве свидетеля

Автор: Дмитрий Кузнецов

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 отклонено ходатайство защиты о допросе украинского олигарха Игоря Коломойского в качестве свидетеля. Ранее бизнесмен в беседе с пранкерами заявил, что самолет был якобы сбит "случайно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Суд переходит к ходатайству защиты по видео с Коломойским. Суд не считает, что в нем есть хоть что-то важное для суда, так что ходатайство отклонено", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Напомним, в июне 2015 года пранкеры выложили видеозапись беседы с Игорем Коломойским, занимавшим на тот момент пост губернатора Днепропетровской области.

На ролике Коломойский заявляет, что MH17 якобы был сбит случайно, и такое происходит, если "серьезные вещи" попадают "в неправильные руки".

Отметим, накануне суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о крушении авиалайнера.

Ранее сообщалось, что на суде по MH17 впервые озвучили показания свидетелей запуска ракеты. Одним из свидетелей выступает боевик, который на момент катастрофы стоял на блокпосту и видел запуск ракеты.

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