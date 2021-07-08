Суд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе Коломойского в качестве свидетеля

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 отклонено ходатайство защиты о допросе украинского олигарха Игоря Коломойского в качестве свидетеля. Ранее бизнесмен в беседе с пранкерами заявил, что самолет был якобы сбит "случайно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда .

"Суд переходит к ходатайству защиты по видео с Коломойским. Суд не считает, что в нем есть хоть что-то важное для суда, так что ходатайство отклонено", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Напомним, в июне 2015 года пранкеры выложили видеозапись беседы с Игорем Коломойским, занимавшим на тот момент пост губернатора Днепропетровской области.

На ролике Коломойский заявляет, что MH17 якобы был сбит случайно, и такое происходит, если "серьезные вещи" попадают "в неправильные руки".