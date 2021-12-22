Суд по делу MH17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв

Прокуратура Нидерландов призвала суд назначить компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро родственникам жертв крушения в небе над Донбассом малайзийского боинга MH17.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тысяч евро", - заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе.

Второй категории, к которой относятся дети и родители, не проживавшие вместе с погибшими, по мнению обвинения, должно быть выплачено по 35 тысяч евро.

К третьей категории относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и племянницы, они должны получить по 30 тысяч евро.