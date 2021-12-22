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Суд по делу MH17: обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов

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Амстердам, Среда 22 декабря 2021 12:02
Суд по делу MH17: обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов Фото: обломки самолета MH17 (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Обвинение по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2017 года будет просить для фигурантов длительные тюремные сроки. В частности, боевикам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

Как заявил на суде прокурор Тейс Бергер, совершенные фигурантами дела MH17 преступления являются одними из самых серьезных в уголовном праве Нидерландов и предполагают пожизненные сроки.

"Очевидно, что уместно только длительное тюремное заключение", - отметил он.

По его словам, в голландском уголовном праве специально для такого рода правонарушений прописано Положение 168 SR, в котором говорится о поражении самолетов, которое влечет гибель пассажиров.

"Неважно, военный это самолет или гражданский. Речь идет о том, что под эту статью подходит любой самолет", - подчеркнул Бергер.

При этом, как правило, не берется во внимание намерения преступников относительно фатальных последствий.

"Авиационные преступления настолько серьезны, что оправдывают назначение очень длительного тюремного заключения. Обвиняемые использовали ракету "Бук" как свое оружие. Неважно, что они сделали это во время вооруженного конфликта. Война - это не разрешение на насилие со стороны всех против всех", - добавил прокурор.

Напомним, ранее обвинение рассказало, что российский "Бук" был идентифицирован по 15 признакам. И следствие не нашло следов другого оружия на месте крушения самолета.

Также обвинение считает, что российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы MH17.

Самолет Малазийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в разгар боевых действий. На борту были 298 человек.

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