Суд у справі MH17: звинувачення назвало суми компенсацій сім'ям жертв

Близькі родичі жертв катастрофи малайзійського "Боїнга" над Донбасом повинні отримати по 40 тисяч євро компенсації. Таку заяву зробила генпрокурор Нідерландів Біргіт ван Руссел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації в розмірі від 30 до 40 тисяч євро родичам жертв катастрофи в небі над Донбасом малайзійського Боїнга MH17.
"Дружині, офіційно зареєстрованому партнеру загиблого і близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ред.), дітям, батькам, опікунам сума компенсації повинна скласти 40 тисяч євро", - заявила генеральний прокурор Біргіт ван Руссел, виступаючи з обвинувальним висновком у судовому процесі.
Другої категорії, до якої відносяться діти і батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку звинувачення, має бути виплачено по 35 тисяч євро.
До третьої категорії відносяться брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки і тітки, племінники і племінниці, вони повинні отримати по 30 тисяч євро.
Нагадаємо, літак компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на сході України. В результаті загинули 298 осіб.
На переконання прокуратури, постріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який в день трагедії був доставлений з Росії в район, які контролювали сепаратисти з самопроголошеної "ДНР". Звинувачення виходить з того, що метою тих, хто стріляв був український військовий літак, а не цивільний лайнер, але впевнено, що це не змінює суті звинувачень з точки зору кримінального кодексу Нідерландів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звинувачення наполягатиме на тривалих термінах для фігурантів справи про катастрофу MH17, аж до довічного ув'язнення.