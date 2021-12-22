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Суд у справі MH17: звинувачення назвало суми компенсацій сім'ям жертв

Автор: Ольга Белей

Близькі родичі жертв катастрофи малайзійського "Боїнга" над Донбасом повинні отримати по 40 тисяч євро компенсації. Таку заяву зробила генпрокурор Нідерландів Біргіт ван Руссел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації в розмірі від 30 до 40 тисяч євро родичам жертв катастрофи в небі над Донбасом малайзійського Боїнга MH17.

"Дружині, офіційно зареєстрованому партнеру загиблого і близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ред.), дітям, батькам, опікунам сума компенсації повинна скласти 40 тисяч євро", - заявила генеральний прокурор Біргіт ван Руссел, виступаючи з обвинувальним висновком у судовому процесі.

Другої категорії, до якої відносяться діти і батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку звинувачення, має бути виплачено по 35 тисяч євро.

До третьої категорії відносяться брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки і тітки, племінники і племінниці, вони повинні отримати по 30 тисяч євро.

Нагадаємо, літак компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на сході України. В результаті загинули 298 осіб.

На переконання прокуратури, постріл був здійснений із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який в день трагедії був доставлений з Росії в район, які контролювали сепаратисти з самопроголошеної "ДНР". Звинувачення виходить з того, що метою тих, хто стріляв був український військовий літак, а не цивільний лайнер, але впевнено, що це не змінює суті звинувачень з точки зору кримінального кодексу Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звинувачення наполягатиме на тривалих термінах для фігурантів справи про катастрофу MH17, аж до довічного ув'язнення.

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МН17