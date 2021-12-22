Суд у справі MH17: звинувачення назвало суми компенсацій сім'ям жертв

Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації в розмірі від 30 до 40 тисяч євро родичам жертв катастрофи в небі над Донбасом малайзійського Боїнга MH17.

"Дружині, офіційно зареєстрованому партнеру загиблого і близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ред.), дітям, батькам, опікунам сума компенсації повинна скласти 40 тисяч євро", - заявила генеральний прокурор Біргіт ван Руссел, виступаючи з обвинувальним висновком у судовому процесі.

Другої категорії, до якої відносяться діти і батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку звинувачення, має бути виплачено по 35 тисяч євро.

До третьої категорії відносяться брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки і тітки, племінники і племінниці, вони повинні отримати по 30 тисяч євро.