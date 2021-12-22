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Обвинение на суде по MH17: "ДНР" устроила террор, боевики не имели право применять "Бук"

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Амстердам, Среда 22 декабря 2021 12:38
Обвинение на суде по MH17: "ДНР" устроила террор, боевики не имели право применять "Бук" Фото: обломки самолета MH17 (nos.nl)
Автор: Александр Мороз

На суде по делу о катастрофе MH17 продолжается зачитывание обвинительного акта. Нидерландская прокуратура полагает, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" устроили террор на Донбассе в 2014 году и не имели никакого права применять зенитно-ракетный комплекс "Бук" для поражения воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

Как заявил прокурор Тейс Бергер, применение такого оружия как "Бук" в военных целях оправдано только при соблюдении строгих условий. В частности, это могут делать военнослужащие, которые сражаются на службе государства, признающего законы войны.

Но, по словам Бергера, в случае с обвиняемыми Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко дело обстоит не так. Поскольку они присоединились к вооруженным группам под собственным флагом в качестве "добровольцев".

"Донецкая народная республика" массово нарушала законы войны. "ДНР" устроила террор, от которого никто не был застрахован. Боевики виновны в пытках, казнях мирных жителей и других преступлениях", - отметил Бергер.

Прокурор уточнил, что как главари "ДНР" обвиняемые частично несут ответственность за последствия катастрофы MH17.

"Им никто не разрешал участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины, и они не имели право применять силу. Им вообще не разрешалось применять насилие, но они все равно делали это, рискуя жизнями других. Насилие, которое они использовали, было разрушительным", - сказал Бергер.

Он добавил, что обвиняемые не могут прикрываться приказами сверху, поскольку именно они направили запрос в Россию на поставку ЗРК "Бук", чтобы сбивать украинские военные самолеты на больших высотах. При этом обвинение настаивает на том, что они использовали "Бук", зная, что что воздушное пространство не закрыто, и гражданские самолеты ежедневно летают над зоной боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что обвинение будет настаивать на длительных сроках для фигурантов дела о катастрофе MH17, вплоть до пожизненного заключения.

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