НАБУ расследует еще два эпизода в деле Мартыненко

Мартыненко организовал коррупционную схему, в результате которой интересам "Энергоатома" нанен ущерб в размере 6,4 млн евро

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют еще два уголовных производства в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко в деле завладения средствами НАЭК "Энергоатом" в разные периоды времени. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово и Дело".

Как сообщается, НАБУ уже завершило расследовать эпизод по завладению денежными средствами "Энергоатома" в период 2008-2012 годов. По версии следствия, Мартыненко в сговоре с тремя лицами организовал коррупционную схему, в результате которой интересам "Энергоатома" нанесли ущерб в размере 6,4 млн евро.

Детективы НАБУ установили, что участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признана чешская компания Škoda JS с завышенными на 6,4 млн евро ценам. В дальнейшем Škoda JS перечислила 6,4 млн евро на счет BRADCREST INVESTMENT SA (Панама), единственным владельцем которой является Мартыненко.

Следующий эпизод, который с 6 июня расследует Бюро, они получили из прокуратуры Праги по запросу о принятии уголовного производства. Благодаря данным чешских правоохранителей удалось установить, что в период с апреля 2014 года по таким же обстоятельствам, как в период 2008-2012 годов, на пользу компании Bradcrest Investment SA фирма Skoda JS перечислила 390,5 тыс. евро на счет Devecom Company Limited, открытый в банка Eurobank Cyprus Ltd. При этом также установлено, что представителем компаний Bradcrest Investment S. A. и Devecom Company Limited была одна и та же лицо.

Также детективы НАБУ расследуют аналогичный эпизод, но в период 2012-2016 годов. В Бюро установили, что компания Skoda JS в указанный период за якобы оказанные консалтинговые услуги перечисляла полученные от "Энергоатома" средства на счет BARTON BUSINESS LLC (Доминиканская Республика) в размере 2,16 млн евро; на счет VISILOGIK LIMITED (Доминиканская Республика) в размере 100 тыс. евро; на счет INLORD SALES LLP в размере почти 2 млн евро и на счет Devecom Company Limited в размере 390,56 тыс. евро. Таким образом, в указанный период произошло завладение средствами "Энергоатома" на общую сумму 4,65 млн евро (137,72 млн грн на сегодня).

В рамках этих дел детективы получили доступ к информации по счету Devecom Company Limited у банка Eurobank Cyprus Ltd, в том числе выписки о движении средств. Также в Бюро получили доступ к документам Национального банка и Кабинета министров. В Нацбанке детективы хотят найти письма или запросы "Энергоатома" к НБУ о разрешении на заключение кредитных соглашений с чешским банком CESKA EXPORTNI BANKA, в Кабмине - документы об утверждении финансовых планов "Энергоатома" или проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальном антикоррупционном бюро выделили и опровергли 5 основных мифов вокруг расследования по делу бывшего народного депутата фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.