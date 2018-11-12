Суд оставил в силе заочный арест австрийских менеджеров Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Суд признал доказанными наличие обоснованного подозрения и существования рисков в их поведении

Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в отмене постановлений об избрании в отношении Вольфганга Ейбергера и Марии Ляпинш, которых объявлено в международный розыск, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом свидетельствуют определения суда от 29 октября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Как отмечается, меры предосторожности относительно Ейбергера и Ляпинш были избраны Соломенским райсудом Киева 27 апреля 2018 года.

Суд признал доказанной наличие обоснованного подозрения и существования рисков в их поведении и постановил, что после их задержания в течение 48 часов должен быть решен вопрос о применении к ним мер пресечения в виде содержания под стражей или изменения на более мягкое.

Адвокаты "Адвокатской компании Андрей Мягкий и партнеры" подали заявления в апелляционный суд с требованием отменить избранные Ейбергеру и Ляпинш меры предосторожности. Суд вернул им их жалобы, поскольку они безосновательно пропустили сроки на обжалование. В частности, апелляционный суд указал, что адвокаты этой же компании осуществляли защиту Ейбергера и Ляпинш еще в мае 2018 года.

Отметим, уголовное производство в отношении Ейбергера и Ляпинш было выделено в отдельное производство в сентябре 2017 года. 31 августа 2017 года им было сообщено о подозрении, а 29 сентября 2017 года – объявлено в международный розыск.

Напомним, детектив НАБУ вручил экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку о вызове на допрос.

В свою очередь, Мартыненко бросил повестку на пол и заявил, что детектив не имел права ее вручать. Он также заявил, что действия НАБУ свидетельствуют о "провальности" дела против него.

Добавим, Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный Горно-обогатительный комбинат".