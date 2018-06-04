Суд по делу Кернеса перенесли на 11 июня

Начало заседания суда по делу Кернеса назначено на 11:00

Киевский районный суд Полтавы перенес судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 11 июня 2018 года. Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор".

"Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 11 июня", - говорится в сообщении.

Начало заседания суда по делу Кернеса назначено на 11:00.

Как сообщается, сегодня, 4 июня 2018 года, в ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля. Кроме того, еще двое свидетелей покинули зал заседаний, не дождавшись своей очереди. Их допрос запланирован на 11 июня. Также 11 июня посредством видеосвязи может быть допрошен еще один свидетель стороны защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что на одно из предыдущих заседаний суда по делу Кернеса не приехали свидетели стороны обвинения.