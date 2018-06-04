Суд у справі Кернеса перенесли на 11 червня

Початок засідання суду по справі Кернеса призначено на 11:00

Київський районний суд Полтави переніс судове засідання по справі мера Харкова Геннадія Кернеса на 11 червня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання "Городской Дозор".

"Наступне засідання по справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбудеться 11 червня", - йдеться в повідомленні.

Початок засідання суду по справі Кернеса призначено на 11:00.

Як повідомляється, сьогодні, 4 червня 2018 року, в ході судового засідання були допитані три свідка. Крім того, ще двоє свідків покинули зал засідань, не дочекавшись своєї черги. Їх допит запланований на 11 червня. Також 11 червня за допомогою відеозв'язку може бути допитаний ще один свідок сторони захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одне з попередніх засідань суду по справі Кернеса не приїхали свідки сторони обвинувачення.