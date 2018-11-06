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Суд у справі Добкіна призначений на 12 листопада

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 15:38
Фото: Михайло Добкін (opposition.org.ua)
Фото: Михайло Добкін (opposition.org.ua)

Засідання суду по справі Добкіна призначено на 12:00

У Дзержинському районному суді Харкова 12 листопада 2018 року відбудеться перше судове засідання у справі нардепа Михайла Добкіна та ряду посадових осіб Харківської області, обвинувачених у розкраданні 75 га землі вартістю понад 240 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті "Судової влади України".

Як повідомляється, засідання суду по справі Добкіна призначено на 12:00.

Суд у справі Добкіна призначений на 12 листопада

Фото: dg.hr.court.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні поточного року Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт за підозрою Добкіна в розкраданні землі на 240 млн гривень.

Як повідомили в ГПУ, в ході розслідування слідство встановило, що Добкін та екс-чиновники Харківської міськради сприяли незаконному заволодінню земельними ділянками у Харкові.

Зазначимо, Верховна рада України 13 липня минулого року підтримала подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності, затримання і арешт Добкіна. Після цього нардеп був затриманий, і за рішенням суду, він був заарештований з можливістю внесення застави в 50 млн гривень.

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