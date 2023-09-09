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Суд дав "зелене світло" для спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ

Фото: щодо екснардепа від ОПЗЖ проведуть спецрозслідування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд дозволив провести спеціальне розслідування у справі колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній нардеп напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

З березня 2021 року до березня 2022 року він також поширював інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Слідство дійшло висновку, що депутат формував антиукраїнський настрій, шкодив суверенітету та територіальній цілісності України, а також вів підривну діяльність проти нашої країни.

Варто зазначити, що зрадник втік з України. Його оголошено у розшук.

Проросійська ОПЗЖ заборонена в Україні

Нагадаємо, Верховний суд України офіційно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя". Очолював її зрадник та кум російського диктатора Віктор Медведчук.

Частина нардепів від ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ втекла з України. Інші - заявили про вихід з фракції. Варто зазначити, що частину представників цієї партії вже позбавили мандатів.

Як повідомлялося, нещодавно нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову оголосили підозру у держзраді. СБУ викрила його на співпраці з РФ.

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