В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді
В Україні заочно арештували колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", підозрюваного у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
"За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.
"З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер", - додали в відомстві.
За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Як повідомлялося, СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Зрадником виявився депутат міської ради Сіверська.
Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.
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