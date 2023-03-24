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В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 09:55
В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді Фото: в Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні заочно арештували колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

"З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер", - додали в відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді

Як повідомлялося, СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Зрадником виявився депутат міської ради Сіверська.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.

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держзрада Опозиційна платформа За життя
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