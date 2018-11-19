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Суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом

Новости » Политика    19.11.2018 - 11:06
Суд дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Янукович сможет выступить с последним словом 5 декабря

Оболонский райсуд Киева дал бывшему президенту Виктору Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Девятко отметил, что Януковичу необходимо дать возможность выступить. В то же время он отметил, что заявление адвокатов о том, что Янукович после травмы прикован к постели, не является проблемой для последнего слова.

"Суд не считает проявлением неуважения, если Янукович будет выступать лежа. Таким образом, объявляется перерыв для выздоровления обвиняемого, в следующий раз заседание состоится 5 декабря на 09:00 ", - сказал Девятко.

В то же время обвинение усомнилось в степени тяжести травмы Януковича. По словам защиты, бывший президент находится на стационарном лечении в Москве.

Напомним, до этого адвокат заявлял, что Виктор Янукович будет находиться в больнице не менее трех недель. Как сообщали российские СМИ, он повредил колено и спину, упав на теннисном корте.

Ранее Януковичу предоставили "последнюю" возможность выступить в суде 19 ноября.

 

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