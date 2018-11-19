Защита Януковича просит перенести дату его последнего слова в суде

Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Янукович сегодня не выступит с последним словом в суде

Обвиняемый в государственной измене бывший президент Украины Виктор Янукович сегодня не выступит с последним словом в суде из-за полученной травмы. Об этом в Оболонском районном суде заявил его адвокат Александр Горошинский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам адвоката, Януковича госпитализировали с тяжелой травмой, экс-президент не имеет возможности самостоятельно передвигаться.

"Предварительный диагноз ему будет установлен сегодня-завтра. Я обращаюсь с просьбой в суд с тем, чтобы он мог предоставить показания по видеосвязи", - отметил Горошинский.

Он также уточнил, что Янукович получил травму позвоночника.

"Прошу отложить судебное разбирательство", - добавил адвокат.

Напомним, ранее адвокат сообщил, что Янукович будет в больнице около трех недель из-за тяжелой травмы. По данным российских СМИ, он повредил колено и спину, упав на теннисном корте.

Отметим, защита заявляла, что экс-президент будет выступать с последним словом в суде по делу о государственной измене только в порядке международной правовой помощи.