Януковичу предоставили последнюю возможность выступить в суде

Суд объявил перерыв до 19 ноября
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предоставили последнюю возможность выступить на суде по делу о государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Владислава Девятко.
По словам судьи, 19 ноября является разумной датой, чтобы адвокаты Януковича смогли зарегистрироваться в реестре адвокатов Российской Федерации.
"Суд определяет последнюю дату для выступления Януковича - 19 ноября. Если он не воспользуется предоставленным ему правом, суд окончательно уйдет в совещательную комнату. Прошу разъяснить Януковичу эту информацию. Суд объявляет перерыв до 10:00 19 ноября", - сказал Девятко.
Отметим, ранее суд уже дважды вызывал Януковича для последнего слова.
Напомним, ранее защита Януковича заявляла, что экс-президент хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.
Сегодня его адвокаты завершили выступления в прениях.
Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны.