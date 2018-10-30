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Януковичу предоставили последнюю возможность выступить в суде

Новости » Политика    30.10.2018 - 12:35
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Суд объявил перерыв до 19 ноября

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предоставили последнюю возможность выступить на суде по делу о государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Владислава Девятко.

По словам судьи, 19 ноября является разумной датой, чтобы адвокаты Януковича смогли зарегистрироваться в реестре адвокатов Российской Федерации.

"Суд определяет последнюю дату для выступления Януковича - 19 ноября. Если он не воспользуется предоставленным ему правом, суд окончательно уйдет в совещательную комнату. Прошу разъяснить Януковичу эту информацию. Суд объявляет перерыв до 10:00 19 ноября", - сказал Девятко.

Отметим, ранее суд уже дважды вызывал Януковича для последнего слова.

Напомним, ранее защита Януковича заявляла, что экс-президент хочет выступать в суде только в порядке международной правовой помощи.

Сегодня его адвокаты завершили выступления в прениях.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведении агрессивной войны.

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