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Янукович будет в больнице около трех недель из-за тяжелой травмы, - адвокат

Новости » Политика    18.11.2018 - 12:09
Янукович будет в больнице около трех недель из-за тяжелой травмы, - адвокат
Фото: Виктор Янукович (скрин видео)

Сейчас адвокаты собирают все необходимые для суда справки

Виктор Янукович не будет присутствовать на последнем заседании суда, так как будет находиться в больнице из-за полученной травмы, об этом заявил адвокат бывшего президента Украины по делу о его госизмене Александр Горошинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Україна".

Как сообщил Горошинский, сейчас адвокаты собирают все необходимые для суда справки.

"Он не имеет возможности двигаться, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (в больнице, - ред). Соответствующие документы мы предоставим суду", - сказал Горошинский.

Как отмечает BBC, российские СМИ сообщили о том, что бывший президент Украины получил травму колена и спины, упав на теннисном корте.

Напомним, ранее в росСМИ заявили, что бывший президент Украины Виктор Янукович попал в реанимационное отделение московской клиники имени Склифософского с травмой позвоночника.

Как ранее писало РБК-Украина, адвокат экс-президента Украины Горошинский заявил, что Виктор Янукович хочет лично приехать в суд для своего последнего слова.

Отметим, что Оболонский районный суд пригласил Януковича для последнего слова. Его адвокат ранее отмечал, что екс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.

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