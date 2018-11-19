Суд дав Януковичу ще одну можливість виступити з останнім словом

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Янукович зможе виступити з останнім словом 5 грудня

Оболонський райсуд Києва дав колишньому президенту Віктору Януковичу ще одну можливість виступити з останнім словом. Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Дев'ятко зазначив, що Януковичу необхідно дати можливість виступити. У той же час він зазначив, що заява адвокатів про те, що Янукович після травми прикутий до ліжка, не є проблемою для останнього слова.

"Суд не вважає проявом неповаги, якщо Янукович буде виступати лежачи. Таким чином, оголошується перерва для одужання обвинуваченого, наступного разу засідання відбудеться 5 грудня на 09:00 ", - сказав Дев'ятко.

У той же час обвинувачення засумнівалося в ступені тяжкості травми Януковича. За словами захисту, колишній президент перебуває на стаціонарному лікуванні в Москві.

Нагадаємо, до цього адвокат заявляв, що Віктор Янукович перебуватиме в лікарні не менше трьох тижнів. Як повідомляли російські ЗМІ, він пошкодив коліно і спину, впавши на тенісному корті.

Раніше Януковичу надали "останню" можливість виступити в суді 19 листопада.